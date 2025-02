Lanazione.it - "Il rigassificatore è utile al rilancio. Resti dov’è"

Lasciare la nave rigassificatrice e completare tutte quelle infrastrutture utili agli insediamenti industriali e allo sviluppo del porto, potrebbe essere un ulteriore acceleratore per ilindustriale di Piombino. Come imprese e come cittadini abbiamo bisogno del. Il costo dell’energia e’ un problema: e la nostra possibilita’ strategica, per il sistema paese di acquistare il gas, passa anche dalla Italis Lng". A lanciare la proposta – che segue l’appello di alcuni operatori portuali – è il presidente di Confindustria Toscana, oltre che presidente degli industriali dell’area Centro e Costa, Maurizio Bigazzi. "L’economia del territorio - sottolinea Bigazzi - ha tratto vantaggi per la crescita della domanda di servizi legati alla presenza della nave; e si è avuto un impatto positivo anche sull’economia del porto, perché l’Autorità portuale ha avuto nuove disponibilità finanziarie che le hanno permesso investimenti importanti.