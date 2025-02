Ilrestodelcarlino.it - Il ricordo di Giampietro a 30 anni dalla morte

Un giorno doloroso che lascia spazio, però, anche al dolcedi quanti ebbero la fortuna di conoscerePoli. Trentafa, infatti, il giovane ascolano moriva sugli sci, a causa di una fatale caduta, e domani mamma Maria e i fratelli Alberto e Alessandro lo ricorderanno con una messa. L’appuntamento è per domani, giovedì 6 febbraio, appunto, alle 18.15 nella chiesa dei Cappuccini a Borgo Solestà. "Ogni istante, ogni attimo, ogni giorno sei nei nostri pensieri. Vivrai per sempre nei nostri cuori": è questo il messaggio scritto dai familiari per il caro. In tanti, sicuramente, prenderanno parte alla celebrazione organizzata proprio per ricordare il ragazzo a trent’sua tragica scomparsa, avvenuta nel 1995. Un dolore immenso, che sconvolse tutti coloro che lo conoscevano ma che continuano a volergli bene, come se lui fosse ancora qui.