Lanazione.it - Il progetto della Caritas. Aggiungi un posto a tavola

Tutte le sere e anche la domenica 365 giorni l’anno: il sorriso dei volontariarriva alla mensa. La sera la mensaparrocchia di Sant’Antonio cambia volto: perché la cena è gestita dai volontari: dal lunedì al venerdì alle 18 si apre il cancellino a Viareggio e gli ospiti accedono alla mensa. La mensa che indossa il volto dei volontarinon si ferma mai, neanche di domenica che per il pranzo si sposta si a Torre del Lago nei localiparrocchia. "La mensa è aperta a tutti a persone anche senza documenti. Abbiamo una decina di parrocchie in città. Ognuna di queste parrocchie copre con i turni dei volontari una serasettimana: dal lunedì al venerdì in modo che tutti facciamo un paio di giorni al mese. Tutte le parrocchie aderiscono alche si chiama Buon Samaritano, unche già dal nome introduce lo spirito con il quale i volontari si impegnano anche alla mensa", spiegano dalla