Internazionale.it - Il prezzo chiesto da Trump per difendere l’Ucraina

Per il presidente degli Stati Uniti Kiev dovrebbe consegnare a Washington le sue preziose terre rare in cambio del sostegno nel conflitto. Perché per lui tutto ruota attorno ai soldi, tutto ha un costo. Perfino la lotta per la libertà.