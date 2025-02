Lanazione.it - Il pranzo è servito. Per tutti. Menù a base di amore e cortesia

Maccheroni al sugo di olive, uova sode, tonno e insalata, frutta, dolce fatto in casa: è ildi lunedì ain un ristorante davvero speciale, un ristorante dove gli ingredienti principali dei pasti dii giorni non si trovano sugli scaffali dei supermercati o delle botteghe alimentari, perché sono ingredienti che non si vedono, ma si sentono:, spirito di inclusione, gentilezza e sorriso. E le persone che utilizzano questi ingredienti nel cucinare sono persone altrettanto speciali: sono i volontari della parrocchia Sant’Antonio in via Garibaldi, una delle strade centrali della città cantata e celebrata da Egisto Malfatti, poeta e tanto altro che ci abitava. La parrocchia Sant’Antonio ospitai giorni, dal lunedì al sabato la mensa, ildelle 12, di chi vive una quotidianità in salita.