Il Pil vola a +07% smentiti i gufi | Italia in crescita la sinistra a corto di scuse

Nonostante i pronostici catastrofisti dei soliti noti a, i numeri parlano chiaro: l’cresce e lo fa con una solidità che smentisce ogni profezia di sventura. Secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio, nel 2024 il Pilno si attesterà al +0,7%, per poi salire allo 0,8% nel 2025 e allo 0,9% nel 2026. Non sono cifre scritte da «un esponente della maggioranza», ma dati ufficiali pubblicati nella nota congiunturale di febbraio dell’Upb, come fa notare il senatore e componente della Commissione Finanze, Giorgio Salvitti. Numeri che polverizzano la narrativa della, sempre pronta a dipingere il Paese come in ginocchio e incapace di tenere il passo dell’Europa.Salvati: “ina dispetto di chi fa il tifo contro l’”«Smentite le sinistre previsioni di chi gioiva per i dati destagionalizzati che vedevano il Prodotto interno lordo inchiodato allo 0,5%», sottolinea Salvitti.