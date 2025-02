Metropolitanmagazine.it - Il piano di Trump a Netanyahu: “Controlleremo noi Gaza, palestinesi via per sempre”

Donaldpropone la sua soluzione pered è unshock: gli Stati Uniti prendono possesso della striscia “con una posizione di proprietà di lungo termine”, se necessario inviando truppe per il “takeover”; gli oltre due milioni diche la chiamano patria si trasferiscono in massa e in modo permanente altrove, in “un buono, fresco, bellissimo pezzo di terra”, un trasloco pagato “da paesi interessati con un cuore umanitario”;viene poi ricostruita sotto il vigile controllo di Washington e trasformata in una sorta di prosperoso resort internazionale. La Striscia diè un “simbolo di morte e distruzione” per molti decenni e un posto “sfortunato”, ha detto il presidente Usa Donald, nella conferenza alla Casa Bianca, con il primo ministro israeliano Benjamin, ribadendo quello che più volte ha sostenuto durante la giornata.