Il pericolo della sederentarietà

Il pericolo della "sede(re)ntarietà"

Lo abbiamo sentito dire tutti che stare troppo seduti fa male. Qualcuno paragona al fumo il tempo passato a lavorare o a poltrire su sedie e divani, perché accorcia la vita e fa invecchiare prima. Uno studio recente (apparso su Jama nel 2024), che ha seguito 480mila persone a Taiwan per 13 anni, ha concluso che la possibilità di morire per malattie cardiovascolari aumenterebbe del 34 per cento per gli impiegati alla scrivania rispetto a chi svolge lavori meno sedentari. La ricettalongevità: 8 comandamenti X Anche le persone che si allenano con regolarità potrebbero essere a maggiore rischio se trascorrono seduti molte ore, secondo l’American Heart Association.