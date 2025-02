Quotidiano.net - Il patrimonio di Aga Khan IV, un impero da mille e una notte. Attesa per conoscere l’erede

Roma, 5 febbraio 2025 - La notizia della morte del principe AgaIV è ormai ovunque. Proprio ieri, infatti, si è spento a Lisbona, alla veneranda età di 88 anni, il leader dei musulmani ismailiti, nonché imprenditore visionario che ha riscritto la storia del turismo di lusso. Ed è proprio a lui che dobbiamo la trasformazione della Costa Smeralda dalla terra dei ginepri nella meta di lusso internazionale che tutti conosciamo oggi. Indiil successore, gli occhi di tutto il mondo sono ora puntati sul suoe sulla sua eredità. Proviamo a capire a quanto ammonta. (FILES) His Highness Karim Agaspeaks with his daughter, Princess Zahra, on September 9, 2003, in Chantilly during a training session for Dalai, His Highness's horse. The Aga, imam of the Ismaili Muslims and head of a major development aid foundation, died in Lisbon at the age of 88, his foundation announced on February 4, 2025.