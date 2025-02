Lanazione.it - Il Parco Apuane per la prima volta tra i primi dieci in Europa

Il GpAlpiTeam Ecoverde del presidente Graziano Poli ha scritto un altro pezzo di storia del proprio percorso internazionale di attività sportiva. Sui prati di Albufeira, nella regione meridionale dell’Algarve in Portogallo, che per la secondaconsecutiva ha ospitato la storica Coppa dei Campioni di corsa campestre per Club, il sodalizio biancoverde garfagnino ha conquistato la nona posizione assoluta, un risultato di prestigio e importantissimo per gli atleti di Graziano Poli, del direttore sportivo Paolo Bonatti e della segretaria generale e manager della società Paola Lazzini. Per ilAlpiè lache entra tra le primesocietà. Un quartetto quello apuano che ha stupito con la grandissima gara di Nicolò Bedini, undicesimo assoluto e secondo degli atleti italiani, Michele Fontana 37esimo, Francesco Nardone 51esimo e Rene’ Cuneaz 54esimo.