Superguidatv.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate dal 10 al 14 febbraio 2025: situazione tesa in casa Puglisi

Leggi su Superguidatv.it

Cosa accadrà nelle prossimeIlin onda dal 10 al 14? La soap di Rai Uno promette molti colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Agata e Mimmo, intenti a escogitare un piano per allentare la tensione in.Il, trame fino al 14Tra Ciro e Agata si è creato un muro invalicabile. Il risentimento dell’uomo impedisce una riconciliazione con la figlia, e l’atmosfera insi fa sempre più. Poco dopo Mimmo scopre che Ciro ha messo in punizione la figlia, e fa ad Agata una proposta incredibile, che permetterebbe alla ragazza di riottenere un po’ di libertà. Mimmo le propone di fingersi fidanzati e lei accetta.Ilsettimanali dal 10 al 14AlRita si getta subito a capofitto nel lavoro, concentrandosi in particolare sulla nuova collezione di Botteri, che sembra nascondere qualche segreto.