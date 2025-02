Uominiedonnenews.it - Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 10 al 14 Febbraio 2025: Rosa Affascinata Da Tancredi!

Ildal 10 al 14prova a sedurree sembra riuscirci. Nel frattempo Salvatore ha un piano per far riconciliare i genitori di Elvira!Ilprosegue e, nel corso della settimana dal 10 al 14, al centro dell’attenzione ci saranno anchetenterà di esercitare tutto il suo fascino sulla giovane e sembrerà vicino a riuscirsi, cosa che farà spazientire non poco Marcello. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Il: dove eravamo rimasti?Irene è rimasta sola dopo la partenza di Clara e Alfredo, così Delia e Agata cercano di passare del tempo con lei e le fanno una sorpresa. Nel frattempo, proprio Irene viene incaricata di trovare la nuova Venere dopo la partenza di Clara, mentre la Galleria Milano Moda ha già trovato la nuova commessa, Rita.