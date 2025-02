Ilgiorno.it - Il nuovo Sinigaglia ridisegnerà la città con più posti auto verde e aree pedoni

Como, 5 febbraio 2025 – Non c’è solo lo stadiorimesso a, che già sarebbe una notizia straordinaria dopo anni di polemiche e progetti rimasti chiusi nel cassetto. Nel progetto del Como 1907 c’è anche unsilo, da realizzare nell’area Pulesin di via Bellinzona, oggi in concessione a Csu, per circa 400e la possibilità di ripensare l’intero comparto, viabilità compresa. Rendere la zona più vivibile “Si vuole rendere quella zona il più vivibile possibile, il parcheggio verrà costruito per sopperire alletolte - ha spiegato il sindaco Alessandro Rapinese nel corso dell’incontro con la proprietà del Calcio Como 1907 per illustrare il progetto di sistemazione dello stadio - È una opportunità da cogliere, l’idea è che non chiuderà lo stadio e passeggeremo attorno al lago fino a Villa Olmo con la sicurezza garantita mentre c’è una partita in campo”.