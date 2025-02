Romatoday.it - Il nostro grande swing di Giampaolo Ascolese

Il progetto musicale, si basa quasi esclusivamente sulloitaliano, che è stata una vera “locomotiva musicale” negli anni ‘ 40 ‘ 50 e ’60 sia in Italia, che anche in America.Verrano rivisitati successi come “Buonasera Signorina”, “Baciami Piccina”, “Nel Blu dipinto di blu” e altri titoli.