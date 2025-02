Sport.quotidiano.net - Il neo tecnico tra i vincenti all’esordio

Mirko Cudini, grazie alla vittoria sul Carpi per 2-1, da qualche giorno è ufficialmente entrato nel clan degli eletti. Sedere sulla panchina dell’Ascoli è sempre stato molto difficile, soprattutto in passato negli anni ruggenti. Questo lo sanno tutti. Nel corso della storia sono stati davvero pochi i nomi in grado prima di giocare e poi di allenare il Picchio. Inutile ribadire l’immenso contributo sempre dato dall’irraggiungibile Carletto Mazzone. Il suo arrivo alla Del Duca Ascoli nel 1960 e da lì furono 9 le stagioni da calciatore prima del fatidico infortunio (frattura della tibia) nell’infuocato derby con la Samb che mise fine prima del tempo alla sua carriera. Era il campionato 1968-69 quando il fedele compagno di Costantino Rozzi appese le scarpe al chiodo per ricevere dal presidentissimo l’occasione di allenare la prima squadra.