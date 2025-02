Spazionapoli.it - “Il Napoli si è rinforzato col mercato!”: l’ex azzurro va controcorrente e spiazza tutti

e dà la sua sentenza suldel: le parole hanno lasciato i tifosi senza parole. Il dibattito è ormai aperto da ore: ilè uscitoo indebolito dal? La domanda che si stanno ponendo tifosi ed addetti ai lavori, considerando quanto fatto da Giovanni Manna nel corso di queste settimane.Gli arrivi di Scuffet, Hasa, Billing e Okafor, in contemporanea le partenza di Caprile, Zerbin, Folorusho e Kvara, uno ricambio di calciatori che ad oggi sembra non soddisfare la piazza.Per molti, di fatto, il lavoro di Manna non è stato sufficiente. Eppure, c’è chi è andato: c’è un ex, infatti, che si è espresso suldelndo anche gli stessi tifosi.UltimeCalcio –Sergio vaRaffaele Sergio, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di, Udinese e Torino, è intervenuto ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio, dando la sua chiave di lettura suldele ponendosi totalmente in controtendenza rispetto a quanto detto dai tantissimi tifosi ed addetti ai lavori nelle ultime ore.