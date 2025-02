Anteprima24.it - Il murales più grande al mondo sarà a Santa Maria Capua Vetere

Tempo di lettura: 2 minutiSulla facciata della Casa Circondariale di, in provincia di Caserta, potrebbe sorgere ilpiùalrealizzato da un singolo artista. A tentare la sfida è Alessandro Ciambrone che si è candidato ai Guinness per realizzare un’opera d’arte di 4mila metri quadri (lunga 715 metri e alta 5,6) il cui tema“libertà”. “Il murale rappresenterà i siti del Patrimonio Mondiale Unesco in tutti i continenti con citazioni di personaggi storici e Premi Nobel su temi quali contrasto alla violenza, diritti umani, pace, valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e intangibile” ha spiegato Ciambrone che inizierà a lavorarci a marzo fino a maggio 2025, per scalzare l’attuale detentore del record Jorge López de Guereñu che ha dipinto a Bilbao un’area di 3,595 metri quadri nell’ottobre del 2008.