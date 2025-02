Linkiesta.it - Il Münchener Post, e i rischi odierni di normalizzare il nazismo

Nei giorni scorsi in Germania è caduto per la prima volta il cosiddetto “Brandmauer”, il cordone sanitario informale che tutti i partiti tedeschi hanno da sempre praticato nei confronti dell’estrema destra. La Christlich Demokratische Union Deutschlands (Cdu), il principale partito conservatore del paese, ha approvato una mozione non vincolante sull’immigrazione anche grazie ai voti dell’Alternative für Deutschland (Afd), formazione di destra radicale. Dalla fine della Seconda guerra mondiale non era mai accaduto che un provvedimento venisse approvato anche coi voti dell’estrema destra, rimasta finora ai margini del processo decisionale democratico. Al momento, la Cdu è prima nei sondaggi sulle intenzioni di voto (attorno al trenta per cento), ma l’Afd è in crescita: ha guadagnato tre punti percentuali e si attesta al momento intorno al ventuno per cento.