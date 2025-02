Notizie.com - Il mondo è a 89 secondi dall’apocalisse, Susi Snyder (Ican): “L’Italia smetta di addestrare piloti e rispedisca al mittente le bombe nucleari Usa”

“L’addestramento deiitaliani per controllare le armistatunitensi è una prova della violazione del Trattato di non proliferazione nucleare”.Ilè a 89): “alleUsa” (BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTISTS FOTO/TWITTER FOTO) – Notizie.comA parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Susy, coordinatrice del programma(International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). L’organizzazione no-profit per il bando delle armiè stata fondata a Melbourne nel 2007. Ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2017.Con l’abbiamo ricostruito le tappe che hanno portato il Bulletin of the Atomic Scientists, un gruppo di scienziati fondato nel 1945 da Albert Einstein e Robert Oppenheimer, a spostare quest’anno il cosiddetto Orologio dell’apocalisse (Doomsday clock) a 89dalla mezzanotte.