Il Modena salva il leader. Ma in estate se ne riparlerà

Eora, il futuro. Ha letteralmente macinato chilometri, Andrea Catellani (affiancato da Alessandro Consolati), attraverso i corridoi dello Sheraton Hotel di Milano. ’Colpa’, per così dire, di Francesco Palmieri e del Sassuolo e dei corteggiamenti durati fino al tardo pomeriggio per Antonio Palumbo (nella foto contro il Mantova), ma la risposta alle offerte neroverdi è stata sempre la stessa. Dunque, si potrebbe pensare che non sia cambiato niente, nonostante tanto rumore per nulla. A rigor di logica, nulla è cambiato. Eppure, c’è enorme curiosità sulle modalità di approccio del giocatore ai prossimi quattro mesi, quando verosimilmente ilfarà i conti con altre offerte da valutare. Catellani e ilnon hanno alcun dubbio, il tema è stato affrontato già telefonicamente lunedì da Milano e siamo certi sia stato trattato dal vivo in queste ore.