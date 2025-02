Liberoquotidiano.it - "Il mio corpo non ce la fa più". Halep si ritira e fa una rivelazione calmorosa | Guarda

Si chiama Simonae la campionessa si è fatta notare in passato per la vittoria del Roland Garros 2018 e di Wimbledon 2019. La giocatrice rumena ha sorpreso tutto durante il torneo di casa dei Transylvania Open dopo la pesante sconfitta incassata da Lucia Bronzetti con un doppio 6-1. La tennista infatti ha annunciato il ritiro dalle competizioni, annunciandolo dopo la sconfitta: ”Ho preso questa decisione con un animo sereno e sono sempre stata realista con me stessa — le sue parole — Il mionon ne può più. Ecco perché oggi sono venuta a Cluj, per giocare davanti a voi e salutarvi sul campo da tennis. Sono molto contenta che voi siate venuti. Questa è l'ultima volta che gioco qui”. Impossibile trattenere le lacrime per, che ha poito indietro alla sua ottima carriera: "Non voglio piangere — ha detto ancora — È una cosa meravigliosa, ero la numero 1 al mondo, ho vinto tornei del Grande Slam, era tutto ciò che desideravo.