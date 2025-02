Tvplay.it - Il Milan rivoluziona la difesa in estate: via due su quattro

Leggi su Tvplay.it

Ilhato l’organico con il mercato di Gennaio. Inè arrivato Kyle Walker, in attesa di altri possibili cambiamenti inRaramente si è vista in Serie A una sessione di mercato invernale con cosi tanti acquisti come quella realizzata alnel 2025.Illain: via due su– Tvplay.it (Foto LaPresse)Cinque gli acquisti effettuati dai rossoneri che si sono assicurati tre top player assoluti come Kyle Walker, Santiago Gimenez e Joao Felix, rafforzando ulteriormente centrocampo e attacco con Bondo e Sottil. Hanno lasciatoello, Davide Calabria, Noah Okafor, Alvaro Morata e Ismael Bennacer,cessioni che sarebbero potute anche essere di più, considerato che, tranne Leao, Maignan, Pulisic, Reijnders, Fofana e Gabbia, nessuno era considerato incedibile nell’ultima sessione di mercato.