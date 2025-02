Ilrestodelcarlino.it - Il mercato porta Parigini, ceduto Bachini

È stato un ultimo giorno didiverso dal solito per la Spal, con i riflettori puntati sul nuovo allenatore che hanno fatto passare in secondo piano il tradizionale rush finale. In realtà, non sono mancate le sorprese. Con una serie di operazioni in entrata e in uscita delle quali non si era minimamente parlato nelle settimane precedenti. L’unico acquisto dell’ultimo giorno di trattative il club biancazzurro lo ha messo a segno in extremis, intorno alle 23,30. Si tratta di Vittorio, attaccante esterno classe 1998 che rappresenta un’alternativa imnte sui lati del tridente. Del resto, Soufian Bidaoui attualmente è infortunato e non offre grosse garanzie, inoltre vanno verificate le intenzioni di mister Baldini sulla posizione di Ludovico D’Orazio: punta esterna o mezz’ala? In questo senso, allargare la batteria degli attaccanti esterni in una squadra che giocherà col 4-3-3 lascia tutti più tranquilli.