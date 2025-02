Terzotemponapoli.com - Il mercato invernale del Napoli: le ‘riflessioni’ di Anellucci

Ildel: ne ha parlato anche Claudio, direttore sportivo del Matera e agente di calciatori, a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Non so perché ilabbia rinunciato a Leonardo Mantovani, uno dei più bravi dirigenti e scout in Italia. Non ce n’è un altro come lui. Dico questo perché ribadisco che per me sarebbe stato folle spendere 60 milioni per Garnacho, il quale a mio avviso non sposta niente”.Ile l’addio di Kvara: una questione ‘d’anticipo’.“Lo sapevamo un po’ tutti che Kvara voleva andare via, figuriamoci il. Ecco in questo senso il club aveva tempo di organizzarsi per sostituire Kvaratskhelia e non lo ha fatto. Si è commesso un errore, non proprio come capitato nel caso di Osimhen per fortuna.