Il mercato del Napoli e non solo | parola a Cagni e Plastino

Ildopo la gara di Roma e la chiusura del: ne ha parlato anche l’allenatore Gigia Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Ila gennaio è difficile, poi chiaramente se prendi 70 milioni per la cessione di Kvara non è detto che debba spendere altrettanto per colmare il gap. A Roma forse è stata la prima partita catalogata tra quelle in cui la squadra partenopea non mi è piaciuta. Aveva in mano la gara ma è stata troppo lenta. Forse i giocatori hanno pagato qualcosa, avendo la squadra corta sono sempre gli stessi e hanno forse una responsabilità inaspettata, mentre magari l’Inter ha una rosa più completa”.A inizio stagione, il.“Non dimentichiamo che ilera partito per fare un anno di transizione, rientrare in Champions e provare a lottare per lo scudetto, in vista della prossima stagione.