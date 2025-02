Quifinanza.it - Il mercato aereo dei grandi gruppi e la svolta green: l’intervista al Ceo di Volotea Carlos Muñoz

Il settore dell’aviazione è in continua evoluzione, tra sfide competitive, fusioni, acquisizioni e la crescente attenzione alla sostenibilità. In questo contesto dinamico, la compagnia aerea low costsi è distinta per la sua capacità di crescere in modo indipendente e per il suo impegno verso l’ambiente.“Pur riconoscendo la complessità della transizione verso un’aviazione più sostenibile, abbiamo rispettato gli obiettivi prefissati e prevediamo di ridurre le emissioni di CO? per passeggero-chilometro del 50% entro il 2025”, racconta a QuiFinanza il Ceo di. Si è soffermato inoltre sulle strategie che hanno permesso al gruppo di raggiungere certi risultati e sul futuro del comparto.Qual è il modello di business seguito dalla sua compagnia?adotta un modello di business unico, focalizzato sul collegamento diretto tra città europee di piccole e medie dimensioni, spesso poco servite dai voli diretti.