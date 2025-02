Ilrestodelcarlino.it - Il lavoro che uccide: l’analisi. Meno infortuni ma più morti: "La precarità aumenta il rischio"

Calano le denunce dio sulmano i. Parallelamente, crescono le segnalazioni di malattie professionali. È, in poche parole, lo spaccato fornito dalla Cgil (in base ai dati Inail) sull’andamento della sicurezza sulsul nostro territorio.del sindacato allarga lo sguardo a tutta la regione, analizzando dati e criticità provincia per provincia. Ma prima è bene partire dalla situazione di casa nostra. Nel 2024 a Ferrara e provincia sono stati denunciati 4.179sul, mentre nel 2023 erano stati 4.291. Il calo tra l’anno scorso e quello precedente è dunque del 2,8%. Se questi numeri sembrano indicare un trend (lievemente e con tutte le cautele del caso) positivo, così non è per quelli suglicon esito mortale. Le vittime deldel 2024 sono infatti state 9 contro le 7 del 2023 (un incremento del 2%).