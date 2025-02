Agi.it - Il giurista De Sena, "vi spiego perché l'informativa di Nordio non è convincente"

AGI - Carlosi è comportato in Parlamento come "l'avvocato che cerca di sottrarre alla giustizia il proprio assistito" e non come il rappresentante di uno Stato che "ha ceduto, come tutti gli Stati parti dello Statuto di Roma, una sia pur ridotta quota di giurisdizione penale alla Corte penale internazionale (Cpi)". Pasquale De, ordinario di Diritto internazionale all'Università di Palermo e già presidente della Società italiana di Diritto internazionale e dell'Ue, spiega all'AGI i punti "errati" e "infondati" dell'del ministro della Giustizia alla Camera, sui quali, anche tra i banchi dell'opposizione "nessuno ha avuto l'accortezza di ribattere". "Tutto il ragionamento del ministro - dice De- muove dalla considerazione secondo cui lui e altri ministri del governo hanno un margine di discrezionalità politica nel dare esecuzione a un mandato d'arresto e a una richiesta di consegna della Corte penale internazionale: questo è errato.