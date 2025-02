Il futuro dei trasporti | un viaggio tra innovazione e valori umani

Leggi su Ildenaro.it

“Strade? Dove stiamo andando non abbiamo bisogno di strade”. Chi non ricorda la celebre frase di Doc (Emmett Brown) in “Ritorno al”? Un’utopia che oggi sembra più vicina, con l’avvento di auto a guida autonoma e progetti di trasporto su Marte. Eppure, è passato poco più di un secolo da quando il principale mezzo di trasporto era il cavallo, un cambiamento epocale che ci porta a riflettere sulla velocità con cui il settore deisi sta evolvendo.Al centro di questa trasformazione, una nuova leadership emerge, capace di coniugare. Ne abbiamo parlato con Antonella Ballone, Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso ed appena eletta nel Consiglio di Amministrazione della newco aerea di Ita-Lufthansa. Con una lunga tradizione familiare nel mondo del trasporto in gomma, attraverso la Baltour, e un importante esperienza nel turismo con tour operator e alberghi.