Il futuro dei giovani agricoltori tra intelligenza artificiale e legame con il territorio

Sono entrati nel vivo gli incontri promossi sulda ColdirettiImpresa Bergamo per parlare delle opportunità per le aziende legate alle misure del Piano di Sviluppo Rurale, programmare le attività future e ascoltare le esigenze del comparto.“Abbiamo deciso di organizzare questi incontri – spiega il delegato di ColdirettiImpresa Bergamo Luca Assandri – non solo per illustrare il nuovo bando di Regione Lombardia per l’insediamento deiin agricoltura, ma soprattutto per dare vita a un confronto sulle difficoltà legate alla loro attività e capire le necessità delle loro imprese. Cogliamo inoltre questa occasione per condividere i risultati della nostra azione sindacale, dalle agevolazioni confermate nella legge di bilancio, al contrasto alla fauna selvatica fino allo sblocco dei pagamenti delle assicurazioni agevolate per i danni causati dal maltempo”.