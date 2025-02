Tpi.it - Il figlio di Michael Jordan arrestato per cocaina | VIDEO

Marcus, il secondo dei cinque figli della leggenda del basket, è statoa Orlando, in Florida con l’accusa di possesso di, guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.Poco prima dell’alba di martedì 4 febbraio, l’uomo, 34 anni, è stato sorpreso dalla Polizia a bordo del suo Suv Lamborghini insieme a una ragazza: l’auto era ferma, incastrata su binari della ferrovia. Marcusera in evidente stato di alterazione e gli agenti, dopo averloper guida in stato d’ebbrezza, hanno trovato nei suoi pantaloni una busta di.I poliziotti hanno scoperto che il 34enne era appena fuggito da un posto di blocco in una contea vicina. Gli hanno chiesto di uscire dal veicolo dopo aver sentito odore di alcol e aver notato il suo linguaggio confuso.