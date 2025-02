Il falso video dei turisti napoletani a Roccaraso che urinano nelle piste di sci

Leggi su Open.online

Si è parlato molto degli sfottò sull’invasione dei(Abruzzo) dopo idella tiktoker Rita De Crescenzo. Non sono mancati interventi offensivi, come la sfuriata del deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, contro un altro tiktoker napoletano a(«Voi non siete Napoli, siete monnezza»). Allo stesso modo, non sono mancati contenuti falsi volti a screditare iprovenienti da Napoli. Uno di questi riguarda unin cui duestarebbero urinando in mezzo a una pista da sci per poi essere travolti, ma il filmato è in realtà datato.Per chi ha frettaIlcircola almeno da febbraio 2023 senza alcuna indicazione geografica.A diffondere iloriginale sarebbe un account TikTok non più attivo.AnalisiIlcircola con l’indicazione «Rocaraso 25/01/2025» (scritto proprio così) e la descrizione «stavano pisciando sulla neve».