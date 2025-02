Perugiatoday.it - Il dramma, muore incastrato tra il muretto di casa e l'auto lasciata sfrenata

E' morto schiacciato dalla propriamentre era finito in una sorta di trappola senza via di uscita: il mezzo in movimento e dietro di lui ilesterno di un'abitazione . La vittima è un pensionato di 78 anni e l'incidente è avvenuto a Castel Ritaldi nell'area dell'abitazione del figlio.