Sport.quotidiano.net - Il direttore sportivo Di Vaio fa un bilancio del mercato: "L’ex capitano del Milan conquistato dal nostro progetto, Pedrola ha futuro». "Rivogliamo l’Europa. Calabria qui, bel segnale»

"Il? Abbiamo fatto quello che volevamo fare". Parola del diesse rossoblù Marco Di. Che spiega così le due operazioni principali: "Abbiamo sostituito un giocatore come Posch con un elemento di grande esperienza come, che per venire da noi e per sposare ilha lasciato il: unmolto importante. In più è arrivato, un ragazzo giovane di grande talento, che lo scorso anno ha avuto un po’ di sfortuna, ma che pensiamo possa fare bene in". Per provare a tornare subito in Champions? "Noi proveremo a tornare in Europa", taglia corto l’uomorossoblù. Intanto a Casteldebole Estanisieri si è allenato in solitaria per mettere benzina nelle gambe in vista della prima convocazione. Salvo sorprese Italiano sabato lo inserirà nella lista dei partenti per Lecce, dove i rossoblù saranno di scena domenica alle 18.