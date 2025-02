Il difensore del Man United emotivo mira a godersi il calcio nel prestito PSV

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-05 13:56:00 Cari lettori di Just.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Tyrell Malacia,sinistro del Manchester, afferma che il suo obiettivo è “rimanere in salute” dopo aver fatto una “scelta rapida” per unirsi a Eredivisie Leaders PSV in.Il venticinquenne si è unito ai leader olandesi della Eredivisie fino alla fine della stagione, essendo uscito a metà tempo in entrambe le partite della Premier League che ha iniziato in questa stagione a seguito di 17 mesi feriti.“Se sei fuori per un anno e mezzo, ti manca davvero”, ha detto Malacia al sito Web di PSV. “PSV Posso aspettarmi energia da me e gioco sempre con un sorriso sul viso, il che è importante.“Tutto è andato molto rapidamente e ho dovuto fare rapidamente una scelta.