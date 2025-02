Ultimouomo.com - Il Derby eterno, pazzo e politico tra Partizan e Stella Rossa

La costruzione della Beogradska Arena è andata a braccetto con i tragici sviluppi dei conflitti in Jugoslavia. Necessaria per ospitare il Mondiale di pallacanestro 1994 sotto richiesta della FIBA, che esigeva una struttura da almeno 20mila posti, i lavori erano iniziati nel 1992 con il coinvolgimento di più di cento imprese. La tremenda crisi finanziaria che aveva messo in ginocchio la città dopo le sanzioni imposte dall’ONU, però, aveva messo in secondo piano tanto l’organizzazione in Jugoslavia del Mondiale quanto la costruzione del palazzetto.Solo con l’uscita di scena di Slobodan Miloševi? in seguito ai bombardamenti NATO sulla città a cavallo tra i due secoli, nel contesto della guerra in Kosovo, la costruzione di una nuova infrastruttura polivalente fu rimessa in moto. Dal luglio 2004 è l'imponente, centro nevralgico del Blok 25, esattamente il quartiere che vi aspettereste di trovare a Novi Beograd, fitto di palazzoni dall’imprinting sovietico-brutalista.