Ilfattoquotidiano.it - Il delitto Mattarella e il ‘Magma’ in cui era avvolto: una storia di sconvolgente attualità

“Molto spesso l’esistenza della mafia è un alibi, una copertura, per negligenze inammissibili per qualunque Stato civile. Certe verità sono sgradite e coloro che si trovano in una situazione di gerarchia, hanno timore a riferire troppo crudamente i fatti”. Queste non sono le parole di un accanito opinionista anti-governativo che commenta gli interventi alla Camera dei ministri Nordio e Piantedosi sulla vicenda Almasri. No: queste sono le parole con le quali Giovanni Falcone rispondeva a Marcelle Padovani nel 1988 a proposito dell’esercizio del potere nel nostro Paese.Sono parole sapientemente ritrovate ed inserite proprio alla fine del docufilm Magma, ilperfetto (regia di Giorgia Furlan, prodotto da 42° Parallelo) dedicato all’assassinio di Piersanti, che martedì sera ha tenuto avvinta una folta platea al Centrale di Torino per una anteprima indimenticabile.