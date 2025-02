Lanazione.it - Il debutto del “tirocinio sociale“. Creare opportunità lavorative per chi è in condizioni svantaggiate

"Come amministrazione, riteniamo che l’inclusionesia una componente fondamentale nell’ambito di una comunità. E che per essere effettivamente raggiunta debba passare anche attraverso il lavoro, che permetterà al cittadino di integrarsi e di raggiungere l’autonomia. Ringrazio l’assessore Romina Renzi che ha seguito l’operazione per conto del Comune. Con questa iniziativa vogliamo mandare un segnale". Il sindaco Giovanni Campatelli ha così motivato l’adesione del Comune di Certaldo al "Progetto Pecol – Percorsi per", promosso dalla Società della Salute Empolese Valdelsa. Un progetto che si pone l’obiettivo di accompagnare verso il mondo del lavoro persone in situazione di svantaggio con "azioni individualizzate attraverso un percorso di orientamento, progettazione personalizzata, incrocio domanda-offerta in base alla valutazione del livello di occupabilità dei beneficiari e delle imprese interessate ad accogliere i partecipanti in", come spiegato nel documento di Pecol.