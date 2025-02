Secoloditalia.it - Il convegno “Raccontare il giubileo”: tra le righe dell’Anno Santo tra comunicazione e verità della fede

Leggi su Secoloditalia.it

«Lapuò cambiare il mondo» ha spiegato la giornalista Lorena Bianchetti, moderatrice delil” organizzato dall’associazione Giornaliste italiane in Campidoglio nella salaProtomoteca. Durante l’introduzione delsi è parlatopossibilità diilcon gli ospiti, in particolare con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e con il presidenteRegione Francesco Rocca. Inoltre, la socia fondatrice dell’associazione giornalistica Elisabetta Mancini ha ricordato la raccomandazione che Papa Francesco ha rivolto a giornalisti e comunicatori dopo averli incontrati: ovvero di essere sempre veri nella vita e di prediligere lanel lavoro. Elisabetta Mancini, socia fondatrice associazione giornalisticaIlil”«Per noi è importantela capacità di comunicarenostra città – ha precisato Rocca – ilè l’evento che catalizza milioni di persone, non solo cristiane».