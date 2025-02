Tarantinitime.it - Il CJ Basket Taranto interrompe l’attività sportiva

Tarantini Time QuotidianoCaro,Questa è la lettera che mai avremmo voluto scrivere. Ci abbiamo tanto pensato ma alla fine abbiamo capito che in questo momento non ha senso andare avanti. Per tanti motivi che vorremmo spiegarti ma che sappiamo che tu conosci già nelle cuciture dei tuoi spicchi che ci hanno accompagnato per 50 anni rimbalzando sui parquet di tutta Italia dalla Ricciardi ad Agrigento, dal PalaMazzola a Venezia. Ci fermiamo. Ci prendiamo una pausa. Il CJnon finirà questo campionato di serie B Interregionale 2024/25. Non ce la sentiamo, non ce la facciamo, non riusciamo più ad andare avanti. Ci abbiamo provato in tutti i modi. Siamo uomini di sport, nati e cresciuti tra le palestre dicoltivando un sogno che grazie al CJ siamo riusciti a realizzare.