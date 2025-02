Lanotiziagiornale.it - Il cessate il fuoco a Gaza vacilla, Tel Aviv valuta di riaprire la guerra

Quando il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di non essere “sicuro che la pace nella Striscia diregga”, il Medio Oriente è ripiombato nell’incubo di un ritorno ai combattimenti. Un timore fondato, dato che in questi giorni si trova a Washington il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, per discutere del futuro della regione con il tycoon. Secondo quanto riportato da Al Arabiya, Trump avrebbe persino proposto a Netanyahu l’annessione di alcune parti della Cisgiordania.Come se non bastasse, un’indiscrezione pubblicata dal Wall Street Journal rivela che il presidente americano avrebbe rassicurato il leader israeliano che “il supporto americano proseguirà” anche in caso di ripresa dellanella Striscia di. Inoltre, avrebbe annunciato di aver già chiesto ai leader del Congresso di approvare la vendita di nuove bombe e materiale bellico a Israele per un valore complessivo di circa 1 miliardo di dollari.