Lui Come ilappena promosso alla serie per allenarsipresentato martedì 4 febbraio, il Progetto di rimodellamento delloGiuseppe Simigaglia. L'inizio dei lavori è previsto per il 2027 e il team italiano può godere del suo nuovo feudo dal 2028.IL Compagnia popolarecon una vasta esperienza nel Costruzione dellodi calciosarà incaricato di materializzare questo nuovo progetto. Il campo sarà quasi nuovo, solo una delle facciate che attualmente sembrano mantenute. La capacità verrà inoltre ampliata, passando da 13.602 fan a 15.000 spettatori.La città nel suo insieme nel nord dell'Italia è stata quella che Di più ha speso acquisti in questo mercato invernale nella lega italianacon un totale di 49,2 milioni di euro.