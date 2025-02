Il castroismo di Bologna abbraccia per avanzare alle semifinali della Copa

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-05 00:16:00 Calcio italiano:L’argentino Santiago Castro ha vinto martedì che ilha demolito il muro dei quarti di finale Dalla Coppa italiana, Ronda che non aveva superato per 26 anni, con uno stub decisivo negli ultimi bar che abbatté l’Atalanta (0-1) per dare una gioia gigante al suo hobby.L’Atalanta e ilsono Due delle squadre più a forma di italiano e lo hanno dimostrato con un duello molto uniformeteso, con quasi chiari possibilità all’ingresso di un Castro scatenato, che ha segnato dopo soli 2 minuti sul campo.La “Dea” ha iniziato la stagione meglio, Ma laè ora dolce, al meglio e dominando le partite E con l’identità che Vincenzo italiano è riuscito a concedere alla squadra, anche superando il numero di Thiago Motta nell’ultima campagna, storico quando si qualifica per la Champions League.