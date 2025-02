Ilgiorno.it - Il Carnevale goldoniano. Gran ballo al teatro Fraschini omaggio al commediografo

Un balzo indietro di tre secoli, a un periodo importante per Pavia e la sua università. La città lo compirà il 4 marzo, martedì grasso, quando per la prima volta ilveneziano si vivrà sotto le torri. È il modo individuato per ricordare i due anni che Carlo Goldoni trascorse a Pavia come alunno del collegio Ghislieri, prima di essere espulso per aver aver composto un poemetto irriverente sulle donne pavesi. "Vogliamo riportare in scena l’energia della commedia goldoniana, coinvolgendo tutta la città in un’esperienza unica – ha spiegato il rettore del collegio Alessandro Maranesi –. Con una battuta si può dire che l’evento è la cima Coppi del biennio". Ilha raccolto la sfida, il Comune con l’assessora alla Cultura Cristina Barbieri si è messo a disposizione e così dai professori che formano studenti si è passati agli attori che diventano docenti.