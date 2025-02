Quotidiano.net - Il cardinale Tolentino: l'arte trasforma il mondo e avvicina la Chiesa alla cultura

"Un'opera d'non solo può rendere una persona migliore. Può, se vogliamo,re la morfologia del". Lo sottolinea il Prefetto del Dicastero vaticano dedicato, ilJoséde Mendonça, in una intervista del direttore Luca Zuccala a "Il Giornale dell'". Il rapporto tra lae l', tra il Vaticano e la, ha radici lontane. Pensiamo alle opere custodite da secoli nelle chiese. Ma negli ultimi tempi questo rapporto si è intensificato in chiave contemporanea. "La missione dell'è testimoniare. L'è un documento dell'umano come lo sono le nostre ossa", dice nell'intervista ilportoghese. Poi svela un ricordo molto intimo, anche in questo caso legato all': "Quando ho visitato la Cappella di Saint Benedict a Sumvitg, in Svizzera, progettata da Peter Zumthor, ho pianto a lungo, con le lacrime di un bambino.