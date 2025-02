Lortica.it - Il cammino invisibile: racconti di luce e ombra

Nel silenzio della sera, quando il mondo si riposa e le luci si attenuano, l’anima si risveglia in un dialogo muto con l’infinito. Non è un orario segnato, ma un istante sospeso in cui ogni respiro diventa un atto di riconnessione con la propria essenza.lungo sentieri invisibili, dove ogni passo è un incontro con me stessa e con quell’energia sottile che permea ogni cosa. È un viaggio che non ha mappa né meta prefissata: è un pellegrinaggio verso l’interno, dove ogni ostacolo si trasforma in una guida e ogni dubbio in unache illumina il.La strada è irregolare, fatta di curve inaspettate e deviazioni che sembrano portare lontano dal conosciuto. Ma è in questa incertezza che risiede la sua bellezza: come un fiume che si frange su rocce antiche, ogni esperienza scolpisce il carattere e rivela la forza nascosta dietro le cicatrici.