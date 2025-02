Puntomagazine.it - Il Bologna vola in semifinale di Coppa Italia dopo 26 anni: Atalanta eliminata a Bergamo

“Ilconquista ladi26, battendo l’1-0 grazie a un gol di Arnautovic su punizione di Lykogis.”Ilconquista un posto indiben 26dall’ultima volta, grazie a un gol decisivo di Marko Arnautovic, che al 79’ ha trasformato una punizione calciata da Lykogis, deviandola sotto il primo incrocio e regalando la vittoria ai rossoblù contro l’. L’di Gasperini esce delusa dall’incontro, mentre per ilè festa grande a, dove i felsinei incontreranno la vincente della sfida tra Juventus e Empoli il prossimo 26 febbraio.La partita, fin dalle prime battute, ha visto un avvio favorevole per l’, che con De Ketelaere ha avuto una buona occasione, ma il suo tiro è stato deviato in angolo da Skorupski.