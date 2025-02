Quotidiano.net - Il 5 febbraio è la Giornata mondiale di prevenzione dello spreco alimentare

Il 52025 è laNazionale di. Come ogni anno, in queste ore, si cerca di ricordare e sensibilizzare quanto il cibo sia fonte di vita e sussistenza, cercando di educare le persone a non sprecare alimenti e beni di prima necessità e ricordare alle istituzioni e all’opinione pubblica il problema delle enormi quantità di cibo ancora commestibile che finiscono in discarica. La storia e l’obiettivo dellaSono passati poco più di 10 anni da quando ha avuto origine il 5comeNazionale contro lo. Era, infatti, il 2014 quando venne istituita dal Ministero dell’Ambiente con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna. I dati emersi da recenti studi meritano una attenta e profonda riflessione.