Movieplayer.it - Igor Protti: l'ex bomber del Livorno avrà un film a lui dedicato

Leggi su Movieplayer.it

Stanno per prendere il via le riprese del docualla leggenda del calcio livornese , che sarà distribuito tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. L'eroe dista per avere untuttosulla sua vita e le sue imprese. A breve prenderanno il via le riprese di. L'eroe romantico del calcio, docusu, calciatore riminese divenuto bandiera delcalcio per le sue imprese storiche. Il docuprodotto da Bredenkeik e scritto a quattro mani da Alberto Battocchi e Luca Dal Canto racconterà sul grande schermo la carriera e le imprese di, l'unico atleta nella storia del calcio italiano ad aver vinto la classifica cannonieri in serie A, serie B e due volte in serie C, ovvero 4 .