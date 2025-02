Unlimitednews.it - IA, per un italiano su due è più un’opportunità che una minaccia

ROMA (ITALPRESS) – Gli sviluppi sull’intelligenza artificiale vanno sempre più veloci e ogni giorno sono disponibili nuove funzioni, nuovi strumenti e nuovi miglioramenti sulle applicazioni in uso. Non a caso, poche settimane fa ha fatto il suo ingresso sul mercato una nuova applicazione open source lanciata dalla startup cinese Deepseek e che ha fatto tremare le aziende big del settore. In generale, la maggioranza degli italiani ritiene utile l’utilizzo e l’applicazione dell’intelligenza artificiale nei vari ambiti della vita quotidiana. Un’utilità riconosciuta ancor di più tra la popolazione più giovane. Inoltre, quasi 1su 2 (il 47,8%), anche in ottica futura, guarda a questi strumenti comepiù che una. Non mancano, però, i dubbi sull’utilizzo di software di intelligenza artificiale.